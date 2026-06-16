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В белгородском поселке при взрыве FPV-дрона на парковке пострадал мужчина

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Белгородской области несколько подверглись ударам дронов, есть пострадавший, сообщает оперативный штаб региона.

"В поселке Пролетарский Ракитянского округа FPV-дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта. Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные ссадины. В городской больнице № 2 Белгорода пострадавшему оказана необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно. На месте атаки повреждены остекление коммерческого объекта и два автомобиля", - говорится в сообщении.

В поселке Ракитное от удара дрона повреждены окна, фасад частного дома и хозпостройка. Второй FPV-дрон атаковал коммерческий объект - там посечен навес.

В Белгородском округе дроны нанесли удары по четырем населенным пунктам. В селе Устинка от удара дрона в частном доме пробита кровля и повреждена стена. В поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал автомобиль - разбиты окна и посечен кузов. От удара второго дрона повреждена "ГАЗель".

В хуторе Церковный дрон сдетонировал на территории предприятия - повреждены кабина и прицеп грузового автомобиля. В селе Красный Октябрь при ударе FPV-дрона выбиты окна, посечены фасады и заборы двух частных домов.

Помимо этого, в городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона загорелась хозпостройка - пожарными расчетами возгорание ликвидировано. В селе Старовщина от удара дрона повреждены окна, фасад частного дома, гараж и автомобиль. В селе Новая Таволжанка дрон атаковал социальный объект - пробита кровля. Также посечены окна в частном доме.

В Грайвороне при детонации сбитого дрона посечены крыша и забор частного дома.

В поселке Уразово Валуйского округа беспилотник сдетонировал рядом с частным домом - повреждено остекление.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 июня 2026 года Военная операция на Украине
Шебекино Ракитное Белгородская область Грайворон
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