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Мосгорсуд признал законной передачу РФ контрольного пакета акций "Русагро"

Мосгорсуд признал законной передачу РФ контрольного пакета акций "Русагро"
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Апелляционная инстанция Мосгорсуда не нашла оснований для отмены обращения в доход государства контрольного пакета акций ПАО "Группа Русагро", а также другого имущества основателя холдинга Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова.

ЭкономикаСуд передал РФ контрольный пакет акций ПАО "Группа Русагро" и средства МошковичаСуд передал РФ контрольный пакет акций ПАО "Группа Русагро" и средства МошковичаЧитать подробнее

"Решение суда от 5 мая оставлено без изменения, апелляционные жалобы защиты - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Таким образом, решение суда вступило в законную силу.

В начале мая Хамовнический суд Москвы передал РФ контрольный пакет акций и перевел компанию под госконтроль, удовлетворив требование прокуроров о передаче государству 627 млн 17 тыс. 727 обыкновенных акций ПАО "Группа Русагро".

Кроме того, государству переданы более 24 млн штук обыкновенных акций АО "Эталон"; доли в уставных капиталах ООО "Финансовый Ресурс", ООО "Бондарский Сыродельный Завод", ООО "Группа Компаний "Русагро", ООО "Геомирагро", а также три земельных участка под индивидуальное жилищное строительство в Москве и денежные средства ответчиков на сумму более 16,1 млрд рублей.

Вместе с тем, суд не стал конфисковывать московскую элитную квартиру в Хамовниках и дом в деревне Таганьково, принадлежащие супруге Мошковича.

Русагро Мосгорсуд
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