Защита намерена в кассации добиваться отмены конфискации "Русагро"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Защита продолжит добиваться отмены решения об обращении в доход государства контрольного пакета акций ПАО "Группа Русагро", а также другого имущества основателя холдинга Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова.

"После получения мотивированного судебного акта мы будем его обжаловать", - сказал "Интерфаксу" адвокат Басова Андрей Дроздов.

По его словам, при рассмотрении дела в Мосгорсуде апелляционная инстанция отказала в приобщении "огромного массива доказательств, с очевидностью подтверждающих законность приобретения Басовым как акций "Русагро", так и накопления денежных средств".

Мосгорсуд накануне признал законным перевод компании под госконтроль и передачу РФ контрольного пакета акций ПАО "Группа Русагро". По требованию Генпрокуратуры государству переданы 627 017 727 обыкновенных акций.

Кроме того, Хамовническим судом Москвы государству переданы более 24 млн штук обыкновенных акций АО "Эталон"; доли в уставных капиталах ООО "Финансовый Ресурс", ООО "Бондарский сыродельный завод", ООО "Группа компаний "Русагро", ООО "Геомирагро", а также три земельных участка под индивидуальное жилищное строительство в Москве и денежные средства ответчиков на сумму более 16,1 млрд рублей.

Вместе с тем, в собственности супруги Мошковича остались элитная квартира в московских Хамовниках и дом в деревне Таганьково.

Защита не согласилась с принятым решением и оспорила его в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Рассмотрев доводы апелляционных жалоб адвокатов Мошковича и Басова, Мосгорсуд не нашел оснований для удовлетворения их требований.

Помимо Мошковича и Басова, ответчиками по делу являлись четыре физических лица, в том числе супруга Мошковича Наталья Быковская и бывший топ-менеджер "Русагро" Сергей Трибунский, а также ООО "Финансовый ресурс" и ООО "Производственно-коммерческая компания "Профит".

"Установлено, что бывший сенатор Мошкович в период осуществления полномочий с 2006 по 2014 годы управлял принадлежащей ему ГК "Русагро". Для создания видимости дистанцирования от коммерческой деятельности в органы управления и на роль номинальных владельцев долей своих обществ он привлек родственников и доверенное лицо Басова. Благодаря неформальному покровительству региональных властей, а также использованию статуса сенатора, Мошкович нарастил темпы незаконной капитализации холдинга за счет государственной собственности", - отмечается в решении суда.

В Федеральной службе судебных приставов в начале июня сообщили об исполнении решения Хамовнического суда Москвы, которым Российской Федерации передан контрольный пакет акций ПАО "Группа Русагро".

"В рамках исполнительных производств с представителями Росимущества подписаны акты приема-передачи в собственность государства 627 017 727 штуки акций ПАО "Группа Русагро", - сообщали "Интерфаксу" в ФССП.

В настоящее время Хамовнический суд рассматривает второй антикоррупционный иск к Мошковичу, Быковской и Басову. Генпрокуратура настаивает на конфискации в доход государства более 1,3 млрд рублей, находящихся на счетах бывшего топ-менеджера и супруги Марковича.

Также в Замоскворецкий суд Москвы передано уголовное дело по обвинению Мошковича и Басова в хищении и коррупции. Ущерб по делу составляет порядка 50 млрд рублей. Свою вину фигуранты дела не признают.