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Путин поручил Минздраву срочно оказать помощь пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения страны Михаилу Мурашко принять срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области, атаковав дроном детский автобус, в котором ехала футбольная команда", - сказал Песков.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил об атаке украинского беспилотника на двухэтажный автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, есть погибшая и пострадавшие. Это произошло на трассе А240. Белорусские СМИ сообщают, что поездка детей была организована в частном порядке, и что в результате инцидента погибла жена одного из тренеров, сопровождавших группу.

Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела по этому факту.

Владимир Путин Дмитрий Песков Брянская область
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