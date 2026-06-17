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Совет Федерации одобрил повышение налоговых пошлин для мигрантов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о повышении налоговых пошлин для мигрантов, в том числе в 12 раз за оформление российского гражданства.

Закон предусматривает повышение налоговых пошлин для мигрантов, в том числе: в 12 раз - с 4,2 тысяч до 50 тысяч рублей - при оформлении российского гражданства; в 8 раз - с 1 920 до 15 тысяч рублей - при оформлении разрешения на временное проживание; в 5 раз - с 6 тысяч до 30 тысяч рублей - при оформлении вида на жительство.

Увеличивается пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов - до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста.

Закон освобождает иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее являвшихся гражданами СССР и участвующих в госпрограмме по переселению соотечественников и членов их семей, от уплаты пошлин за прием в российское гражданство.

От уплаты госпошлин за выдачу разрешения на временное проживание или вида на жительство освобождаются иностранные граждане и лица без гражданства, признанные в соответствии с указом президента представляющими интерес для России, и члены их семей.

Освобождаются от пошлин за прием в гражданство и выдачу вида на жительство и иностранцы, заключившие контракт о службе в Вооруженных силах России в период специальной военной операции.

Совет Федерации СССР
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