На выборах в 77 регионах РФ предусмотрена дополнительная форма голосования с 18 по 19 сентября

Две формы дополнительного голосования предусмотрены в восьми регионах для обеспечения безопасности избирателей

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В 77 регионах России на предстоящих выборах для избирателей будет предусмотрена дополнительная форма голосования с 18 по 19 сентября, соответствующее решение ЦИК принято на заседании в среду.

"Предлагается принять решение об использовании дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан РФ (...). Речь идет о дополнительных формах голосования (...). На территории 77 субъектов РФ будет предоставлена возможность использования в течения двух дней - пятницы и субботы - одной дополнительной формы голосования", - сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

По ее словам, речь идет о голосовании групп избирателей, которые проживают или находятся в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

Помимо этого, в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан на территории восьми регионов РФ, "где больше всех прилетов и налетов", в течение трех дней голосования смогут применять две дополнительные формы голосования. Наряду с отдаленными населенными пунктами предусмотрено голосования на придомовых территориях, на территориях общего пользования и других местах, сообщила Памфилова.

Среди таких регионов - Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и город Севастополь, уточнила глава ЦИК.

На территории четырех новых регионов, где действует военное положение, будут применяться две дополнительные формы голосования в течение трех дней, помимо досрочных выборов, отметила она.

При этом, по словам Памфиловой, наблюдатели должны быть при всех формах голосования.

С 16 июня начались избирательные действия по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы девятого созыва; указом президента РФ был дан старт избирательной кампании, сообщила ранее Памфилова.

В единый день голосования в сентябре 2026 года, помимо выборов в Госдуму девятого созыва, планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Прямые выборы высших должностных лиц в ЕДГ-2026 запланированы в восьми регионах России; в трех субъектах глав выберут законодательные органы, сообщала Памфилова.