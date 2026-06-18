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Движение из Ярославля в сторону Москвы возобновлено

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о возобновлении движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, который с утра дважды уже перекрывали из-за атак БПЛА.

"В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено", - написал он но добавил, что в области сохраняется угроза беспилотной опасности.

Михаил Евраев Ярославль Москва Ярославская область
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