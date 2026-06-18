Мэр Пятигорска объяснил перебои на крупных АЗС ростом спроса

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Пятигорске временный дефицит топлива на автозаправочных станциях возник из-за повышенного спроса, сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

"Спрос на топливо за последние дни вырос в несколько раз. (...) В зависимости от дефицита, спроса, подвоза ситуация по маркам топлива меняется", - написал он в мессенджере.

По словам мэра, на заправках "ЛУКОЙЛа" в наличии бензин марки Аи-92, а "железнодорожные цистерны с Аи-95 - на подъезде".

На АЗС "Газпрома" перебои возникают в период, когда топливо заканчивается и его подвозят. "Бензин на базе есть, его подвозят в сеть. Увеличение спроса требует и соответствующего подвоза", - уточнил Ворошилов.

На заправках "Роснефти" также наблюдаются перебои на время подвоза топлива, добавил он.

На частной сети АЗС "Октан" (Ставропольский край) топливо отпускают только по топливным картам.

17 июня Министерство энергетики, промышленности и связи Ставрополья сообщило, что ряд автозаправок ограничил отпуск бензина до 100 литров на один автомобиль. При этом на уровне региона ограничения не вводили.

Локальные простои по некоторым видам топлива на ряде АЗС вызваны повышенным спросом "из-за распространяющейся неподтвержденной информации и началом сезона отпусков", пояснили в Минпроме края.