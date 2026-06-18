Двое пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области остаются в тяжелом состоянии

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Один взрослый и один ребенок, пострадавшие при ударе беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Состояние одного взрослого и одного ребенка врачи оценивают как стабильное тяжелое. Остальные пострадавшие - в состоянии средней степени тяжести", - сказал он журналистам.

По результатам совместного консилиума врачей Брянской области, Федерального центра медицины катастроф и Белоруссии, принято решение провести медицинскую эвакуацию пострадавших для лечения дома, в Белоруссии. Сейчас бригады ФЦМК Минздрава России занимаются медицинской эвакуацией пяти детей и одного взрослого.

В больницах Брянска им провели диагностику и хирургическую обработку ран. Одному взрослому пациенту и одному ребенку совместной бригадой врачей из Брянска и федеральных медицинских центров проведены хирургические вмешательства, их состояние стабилизировано, что сделало возможной их медицинскую эвакуацию, добавил Кузнецов.