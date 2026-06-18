Глава Минобрнауки не считает тотальное высшее образование нужным для экономики

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Тотальное высшее образование не нужно рынку труда, сложившийся десятилетиями массовый спрос на вузы не соответствует реальным потребностям экономики, при этом образование важно для личного развития человека вне зависимости от его уровня, заявил на форуме HR EXPO PRO глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Поскольку сформированный десятилетиями спрос на высшее образование влечет туда любого практически выпускника школы. (...) Это не есть хорошо, это не есть правильно. К чему мы спокойно относимся сегодня с ректорами университета? К тому, что происходит балансировка разумная между средним профессиональным и высшим образованием. Нет необходимости такой в тотальном высшем образовании. Нет в нем необходимости с точки зрения (...) рынка труда", - сказал министр.

По его словам, при этом вполне есть необходимость "с точки зрения образования как ценности для себя и развития, на разных других, в том числе, этапах".

"А с точки зрения экономики и рынка труда, в этом нет такой необходимости. И это важный момент, важное понимание", - заключил он.