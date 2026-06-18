"Аэрофлот" планирует вернуться к штатному графику в "Шереметьево" к полудню пятницы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" рассчитывает полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов из базового аэропорта "Шереметьево" к 12:00 пятницы, сообщила компания.

В настоящее время "Аэрофлот" "входит в скорректированное расписание" полетов, сказано в сообщении. Скоплений пассажиров в точках обслуживания в "Шереметьево" не фиксируется.

По данным онлайн-табло на сайте "Аэрофлота", в четверг компания и ее дочерний перевозчик "Россия" планировали выполнить всего более 350 рейсов из "Шереметьево" и примерно столько же в обратном направлении. В статусе отмененных на текущий момент числятся порядка 250 рейсов, в статусе задержанных - более 90.

"Шереметьево" и другие аэропорты Москвы ранее в четверг вынужденно приостанавливали работу из-за вводившихся Росавиацией ограничений. Меры были приняты из соображений безопасности на фоне атаки украинских беспилотников на столицу.