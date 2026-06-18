Врач пострадала при атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Мирная жительница пострадали при атаке дрона на автомобиль в Краснояружского округе, сообщил оперативный штаб Белгородской области в четверг.

"За медицинской помощью обратилась врач Краснояружской ЦРБ, которая пострадала в результате атаки дрона на автомобиль в посёлке Красная Яруга. В городской больнице №2 г. Белгорода у женщины диагностировали акубаротравму. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении.