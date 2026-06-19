Боец белгородского "Орлана" ранен при отражении атаки дрона

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Белгородской области при отражении атаки БПЛА ранен боец подразделения "Орлан", сообщил оперштаб региона.

Это произошло в селе Головчино Грайворонского округа. Боец ранен осколком в голень. Ему оказали первую помощь в Грайворонской ЦРБ, дальше он будет лечиться в Белгороде.

В Головчине от атак еще нескольких дронов пробита кровля частного дома и посечена машина.

В Ракитянском округе в поселке Сумовский, по данным оперштаба, при детонации FPV-дрона повреждены фасад и входная группа административного корпуса предприятия.

В посёлке Октябрьский Белгородского округа в результате атак FPV-дронов повреждены остекление частного и многоквартирных домов, два легковых и грузовой автомобили.

В Шебекинском округе в селе Белянка дрон нанёс удар по предприятию, вследствие чего пробита крыша и посечён фасад складского помещения, говорится в сообщении.

Кроме того, в посёлке Красная Яруга вследствие атаки FPV-дрона повреждены фасад и окна социального объекта.