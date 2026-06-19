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Денежная база в РФ выросла с 5 по 11 июня на 170,7 млрд рублей

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 11 июня составил 21 281,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 5 июня денежная база в России равнялась 21 110,7 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,80%, или на 170,7 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

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