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Набиуллина отметила уже реализующийся риск пересмотра бюджетной политики

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечает сохраняющийся повышенный вклад бюджетной политики в рост денежного предложения, который в будущем может оказаться выше ожиданий, а также уже, по сути, реализующийся риск ее пересмотра.

"Вклад бюджетной политики в увеличение денежного предложения остается повышенным, а с учетом пересмотра параметров бюджета и далее будет больше, чем мы предполагали ранее. Если в этих условиях рост кредитования продолжится такими высокими темпами, это может потребовать от нас более жесткой политики, чем ожидалось в базовом сценарии", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России, где было принято решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых.

По ее словам, совокупное влияние по бюджетному и кредитному каналу уже привело к тому, что рост денежной массы идет по верхней границе ожиданий и даже чуть выше. "С учетом того, что наши решения влияют на экономику с определенными лагами, это уже сейчас требует от нас большей жесткости, чем было заложено в нашем апрельском прогнозе", - отметила председатель ЦБ.

"Перейду к рискам в целом. По нашим оценкам, их баланс сильнее сместился в сторону проинфляционных. В отношении риска пересмотра параметров бюджетной политики можно сказать, что он, по сути, уже реализуется, но сохраняется неопределенность относительно его масштаба", - сказала также Набиуллина.

Бюджетная и денежно-кредитная политика, отметила глава ЦБ, одновременно влияют на спрос в экономике. "Если вклад бюджетной политики в целях реализации приоритетных задач, то денежно-кредитная политика должна выполнять роль стабилизатора и ее жесткость должна изменяться, чтобы соответственно несколько снизить вклад кредита в совокупный спрос, только в этом случае можно избежать отклонения спроса вверх от возможности наращивания предложения и нового витка инфляции", - пояснила она.

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