Турбизнес допускает восстановление спроса на туры в Персидский залив на 50-60% к августу

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Спрос на туры в страны Персидского залива может восстановиться на 50-60% от показателей прошлого года на этот период к концу июля-августу, но повторить прошлогодний результат турбизнесу вряд ли удастся, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

"После отмены Минэкономразвития рекомендаций воздерживаться от поездок в страны Персидского залива спрос на направление может начать восстанавливаться уже в ближайшие недели, а к концу июля-августу достичь 50-60% от прошлогодних значений. Однако выйти на показатели прошлого года рынку уже вряд ли удастся. У туроператоров сейчас нет жестких блоков мест, которые можно было бы быстро вернуть в полном объеме. Кроме того, часть спроса уже перераспределилась на другие направления", - цитирует его пресс-служба ассоциации.

Тем не менее, по его словам, стоимость туров в ОАЭ сейчас привлекательна, что может ускорить восстановление продаж.

"Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую дешевле Турции. В целом полноценное восстановление продаж по ОАЭ и другим странам Персидского залива вряд ли стоит ожидать раньше конца сентября", - отметил Мурадян.

МИД России 19 июня отменил рекомендацию россиянам не ездить в шесть стран Персидского залива - Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию. Минэкономразвития после этого отменило рекомендации о нежелательности организации туров на Ближний Восток для туроператоров. Обе рекомендации действовали с 3 марта 2026 года и были введены после того, как на Ближнем Востоке начались военные действия между Ираном, Израилем и США.