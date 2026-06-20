Ковальчук сообщил о поддержке ЕР его кандидатуры на выборах главы Брянской области

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Местное отделение партии "Единая Россия" поддержала кандидатуру врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука на выборах главы региона в сентябре 2026 года.

"Мою кандидатуру для участия в выборах губернатора Брянской области поддержали на конференции Брянского регионального отделения партии "Единая Россия", - написал Ковальчук в мессенджере Мах в субботу.

Он отметил, что в ближайшее время намерен посетить все города, районы, округа Брянской области, в том числе приграничных.

Выборы губернатора Брянской области состоятся 20 сентября 2026 года.

Ковальчук был назначен врио губернатора Брянской области 13 мая 2026 года.