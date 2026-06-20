Топливо в Севастополе в воскресенье будут продавать по QR-кодам

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Топливо в сети АЗС "ТЭС" в Севастополе будут продавать в воскресенье только по QR-кодам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Завтра продажа топлива на АЗС "ТЭС" будет по QR-кодам. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину", - написал Развожаев в своем канале в Max.

В субботу, по данным Развожаева, свободная продажа топлива была организована на восьми АЗС "Атан" в Севастополе, а также на двух заправках "ТЭС". С учетом проблем с поставками топлива власти города ежедневно публикуют перечень заправок, где можно приобрести бензин и дизельное топливо без QR-кодов. При этом сохраняются ограничения: заправить можно не более 20 литров в один автомобиль, отпуск топлива в канистры запрещен.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения начали вводить в Крыму.