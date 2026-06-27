Крымский бизнес не будут штрафовать за нарушения при использовании "Честного знака"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Крымских предпринимателей не будут штрафовать за нарушения при использовании системы маркировки "Честного знака", если они связаны с перебоями в работе интернета, сообщил глава республики Сергей Аксенов в субботу.

"Крымских предпринимателей не будут штрафовать за нарушения, связанные с работой государственной системы маркировки товаров "Честный знак", если они были вызваны перебоями в работе интернета и других каналов связи на территории республики", - написал он в своем канале в Max.

По словам главы республики, Минпромторг РФ проинформировало надзорные органы о необходимости учитывать нынешнюю ситуацию в Крыму при проведении проверок магазинов.

Как сообщил 24 июня Аксенов, в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура, были введены графики отключения света. В Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера.