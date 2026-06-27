Поиск

Крымский бизнес не будут штрафовать за нарушения при использовании "Честного знака"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Крымских предпринимателей не будут штрафовать за нарушения при использовании системы маркировки "Честного знака", если они связаны с перебоями в работе интернета, сообщил глава республики Сергей Аксенов в субботу.

"Крымских предпринимателей не будут штрафовать за нарушения, связанные с работой государственной системы маркировки товаров "Честный знак", если они были вызваны перебоями в работе интернета и других каналов связи на территории республики", - написал он в своем канале в Max.

По словам главы республики, Минпромторг РФ проинформировало надзорные органы о необходимости учитывать нынешнюю ситуацию в Крыму при проведении проверок магазинов.

Как сообщил 24 июня Аксенов, в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура, были введены графики отключения света. В Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера.

Крым Сергей Аксенов Минпромторг РФ Честный знак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Отключения света на срок до пяти часов возможны в Крыму из-за проведения работ

Над Курской областью за сутки сбили 108 беспилотников

До 11 увеличилось число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

 До 11 увеличилось число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

До девяти выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

В Волгограде при атаке БПЛА ранены 10 человек, повреждено предприятие

Аэропорты Волгограда, Геленджика и Сочи вернулись к штатной работе

 Аэропорты Волгограда, Геленджика и Сочи вернулись к штатной работе

На подлете к Москве сбито семь беспилотников

Авария оставила без электричества более 29 тыс. жителей Владивостока

Из "Артека" вывезли всех отдыхавших

Что произошло за день: пятница, 26 июня
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2846 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10129 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов