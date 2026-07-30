Назначен новый руководитель пострадавшей от урагана Кушвы

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил нового руководителя Кушвинского муниципального округа, пострадавшего в июне от сильного урагана, сообщает департамент информационной политики региона.

Это замруководителя округа Вячеслав Кожевников, он начнет исполнять обязанности главы Кушвы с 31 июля. Михаил Слепухин, который возглавлял муниципалитет с сентября 2013 года, ушел в отставку по собственному желанию, дума округа 30 июля утвердила его отставку.

Кожевников родился в 1987 году в Кушве. Он окончил Нижнетагильскую государственную социально-педагогическую академию по специальности "История" и Институт новых технологий и управления, квалификация "Специалист в области государственного и муниципального управления".

"Вячеслав Кожевников принимал активное участие в организации работы по ликвидации последствий урагана в Кушве и оказании помощи жителям, чьи дома пострадали в результате шквалистого ветра", - отмечается в сообщении.

Также указом губернатора объявлен прием предложений о кандидатурах на должность главы Кушвинского муниципального округа.

"Свои предложения могут направить политические партии, представленные в Госдуме и Заксобрании Свердловской области, Совет муниципальных образований Свердловской области, Общественная палата Свердловской области, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Срок приема предложений о кандидатуре и прилагаемых документов - по 14 августа 2026 года.

Ураган обрушился на Кушву вечером 22 июня. В городе был введен режим ЧС. О восстановлении поврежденной городской инфраструктуры Паслер сообщил в конце июля.