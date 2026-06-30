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Трабер уже после ареста вышел из капитала компании, предлагающей бесплатные смартфоны

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Бизнесмен Илья Трабер с 29 июня перестал быть совладельцем ООО "Бюро цифровых технологий" (Москва), говорится в выписке из ЕГРЮЛ.

До недавнего времени Траберу принадлежало 25% УК компании. Согласно реестру, они перешли Рамису Дебердееву, который ранее владел такой же долей. Еще 50% компании - у Александра Моисеева.

Моисеева, Дебердеева и Трабера связывают и другие компании. В частности, Дебердеев вместе с Трабером являются совладельцами ООО "Приморский универсально-перегрузочный комплекс". Реализацию проекта по строительству в Балтийском бассейне "первого глубоководного универсального морского портового комплекса" планировалось завершить в 2025 году, последние новости на сайте терминала датируются 2022 годом.

"Бюро цифровых технологий" зарегистрировано в 2024 году. Согласно информации на сайте компании, она предлагает "новый формат использования техники", который называет "смартфон за внимание" - телефон и связь предоставляются пользователю бесплатно, а взамен часть экрана отводится под рекламные объявления.

О задержании Трабера правоохранительные органы сообщили 17 июня, в тот же день Басманный суд санкционировал его арест . Следствие подозревает его в причастности к одному из убийств прошлых лет. По данным СМИ, речь идет о заказном убийстве депутата и бизнесмена Александра Петрова, застреленного в октябре 2020 года.

Уроженец Омска 75-летний Илья Трабер - влиятельный петербургский предприниматель, бизнес которого связан с городскими портами.

Басманный суд Илья Трабер Александр Петров Рамис Дебердеев Бюро цифровых технологий Александр Моисеев
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Трабер уже после ареста вышел из капитала компании, предлагающей бесплатные смартфоны

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