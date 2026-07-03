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В Ярославле перекрыли Московский проспект из-за атаки БПЛА

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о новой атаке беспилотников на регион, в целях безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

"Наш регион сегодня повторно подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности вновь перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал он и попросил объезжать этот участок.

Для аэропорта Ярославля "Туношна" ранее днем ввели ограничения на прием и отправку рейсов.

Михаил Евраев Ярославль Московский проспект Ярославская область Туношна
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