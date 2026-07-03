Электроснабжение ЗАЭС было кратковременно нарушено из-за действий ВСУ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Электроснабжение Запорожской АЭС было кратковременно нарушено в результате действий ВСУ, сообщили представители станции в пятницу.

"Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивающая собственные нужды станции, была отключена автоматикой в результате действий противника. В результате Запорожская АЭС около двух часов работала от резервных дизель-генераторов", - говорится в канале станции в Max.

Сейчас электроснабжение восстановлено.

Представители станции отметили, что дизельные генераторы отработали штатно. После восстановления подачи электричества их перевели в режим дежурства.

"В настоящее время энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется по штатной схеме. Персонал станции продолжает контролировать параметры работы оборудования. Все системы безопасности функционируют в нормальном режиме", - добавили на ЗАЭС.

Уточняется, что экспертов МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, уведомили об инциденте. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная -1".

Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор линий электропередачи. Для ее ремонта в июне был установлен локальный режим тишины. 22 июня глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что работы по ремонту этой ЛЭП завершены. Тем не менее, подача электричества до сих пор не восстановлена.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").