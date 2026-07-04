Генштаб РФ назвал взятие Константиновки ключом к краматорско-славянской агломерации

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Константиновка в ДНР составляла главную линию обороны ВСУ на Донбассе, ее взятие является ключом к краматорско-славянской агломерации, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

Он отметил, что Константиновка - крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к "последнему оплоту" ВСУ на Донбассе - краматорско-славянской агломерации.

"В целом Константиновка была наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ. Она являлась одним из четырех "городов-крепостей" наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой, составляющих главную линию обороны ВСУ на Донбассе", - сказал Рудской на брифинге в субботу.

По его словам, Константиновка являлась седьмым по площади и численности населения крупным административным центром Донбасса.

"Всего система обороны Константиновки состояла из двух оборонительных рубежей. Это более 150 километров траншей и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений, двадцать батальонных районов обороны, прикрытых смешанными минными полями и оборудованных на господствующих высотах вокруг города", - заявил Рудской.

Он сообщил, что первый оборонительный рубеж, протяженностью более 30 километров и глубиной до 8 километров, представлял собой систему из траншей, противотанковых рвов, малозаметных препятствий и взрывных заграждений.

"Второй оборонительный рубеж имел протяженность до 35 километров. Он был оборудован по периметру Константиновки с опорой на каскад водохранилищ, состоял из шести хорошо укрепленных районов на окраинах города и прилегающих к нему дачных поселков. Кроме того, он включал более 30 километров подземных коммуникаций, связанных в единую сеть", - заявил Рудской.

Начальник главного оперативного управления Генштаба РФ также сказал, что в самом городе ВСУ оборудовали свыше 80 участков заграждений, более 50 укрепленных узлов обороны с опорой на железнодорожный вокзал, технический колледж, 12 зданий школ, 25 детских садов и 10 заводов.

Рудской отметил, что исходя из стратегической важности Константиновки, Украина с 2014 года начала создавать в городе хорошо укрепленную систему оборонительных позиций и активно продолжила наращивать ее фортификационное оборудование после утраты Бахмута.

"Рубежи и позиции строились с опорой на развитую систему автомобильных и железных дорог, гидротехнических сооружений, десяти промышленных зон и 12 прилегающих к городу населенных пунктов", - заявил он.