Миронов представил предвыборную программу "Справедливой России"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов на съезде в субботу представил программу, с которой партия идет на выборы в Госдуму.

Предвыборная программа партии называется "Манифест справедливости". Она включает "10 целей" партии, и первой из них обозначены меры поддержки участников СВО.

Программа также включает требования: остановить рост цен, повысить заработную плату, принять меры в поддержку российских семей, в частности, путем снижения до 0% ставки по ипотеке для многодетных.

В целом программа учитывает более 200 тыс. предложений, поступивших в партию от избирателей, "львиная доля" которых посвящена теме повышения пенсионного возраста, сообщил Миронов.

Кроме того, в ходе съезда был дан старт всероссийской акции по сбору подписей граждан России к правительству с требованием отменить планируемое с 1 октября повышение стоимости услуг ЖКХ.

Вторая часть предвыборного съезда партии "Справедливая Россия" проходит в субботу в Москве. На ней планируется утвердить предвыборную программу партии и утвердить списки кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва. Также на съезде будут рассмотрены другие вопросы политической жизни партии.