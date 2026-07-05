Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 12 км
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в воскресение выбросил столб пепла на высоту до 12 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
По ее данным, пепловый шлейф протянулся на 10 км к западу от вулкана.
"Извержение вулкана продолжается, сопровождаясь мощной парогазовой активностью; в северной части лавового купола продолжает расти новый лавовый купол. Выбросы пепла на высоту до 12 км над уровнем моря могут произойти в любое время. Продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты", - говорится в сообщении KVERT.
Код авиационной опасности вулкана повысили до наивысшего "красного".
Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.