Военные заявили, что попытка Киева нанести ущерб гражданским объектам РФ не останется без ответа

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство заявляет, что попытки Киева нанести ущерб гражданским объектам РФ не останется без ответа.

"Попытка Владимира Зеленского нанесения ущерба гражданским объектам Российской Федерации не останется без соответствующих ответных действий Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в его заявлении, распространенном в субботу.

Ранее министерство обороны сообщило, что Украина минувшей ночью предприняла попытку комбинированного удара по территории России с применением крылатых ракет "Фламинго", реактивных систем залпового огня HIMARS и беспилотников большой дальности.

Также Минобороны РФ заявило, что за июнь над российскими регионами уничтожены около 13 тыс. воздушных целей.



