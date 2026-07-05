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Кабмин поддержит проект медицинского кластера в Свердловской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержит проект медицинского кластера в Свердловской области, это важное направление, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с губернатором региона Денисом Паслером в Екатеринбурге в воскресенье.

В ходе беседы Паслер обратился к Мишустину с просьбой поддержать проект медицинского кластера в Свердловской области. Он отметил, что Уральский государственный медицинский университет имеет хорошие традиции, его окончил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Обязательно будем поддерживать, нужно просто посмотреть детали. Без сомнения, это важное направление. Мне об этом министр докладывал на днях", - сказал Мишустин.

Он также отметил развитие социальных объектов в регионе, в том числе образовательных. Премьер выразил надежду, что подготовка кадров в Свердловской области будет вестись на высоком уровне, и пожелал Паслеру успехов в реализации проектов.

Губернатор также доложил Мишустину о работе над социальными объектами. Паслер сообщил, что в регионе строится, ремонтируется и реконструируется 137 объектов культуры, 121 объект здравоохранения, 44 объекта образования. По словам главы региона, проекты реализуются в полном объеме без отставаний.

Екатеринбург Свердловская область Михаил Мишустин Денис Паслер
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