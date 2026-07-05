Кабмин поддержит проект медицинского кластера в Свердловской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержит проект медицинского кластера в Свердловской области, это важное направление, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с губернатором региона Денисом Паслером в Екатеринбурге в воскресенье.

В ходе беседы Паслер обратился к Мишустину с просьбой поддержать проект медицинского кластера в Свердловской области. Он отметил, что Уральский государственный медицинский университет имеет хорошие традиции, его окончил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Обязательно будем поддерживать, нужно просто посмотреть детали. Без сомнения, это важное направление. Мне об этом министр докладывал на днях", - сказал Мишустин.

Он также отметил развитие социальных объектов в регионе, в том числе образовательных. Премьер выразил надежду, что подготовка кадров в Свердловской области будет вестись на высоком уровне, и пожелал Паслеру успехов в реализации проектов.

Губернатор также доложил Мишустину о работе над социальными объектами. Паслер сообщил, что в регионе строится, ремонтируется и реконструируется 137 объектов культуры, 121 объект здравоохранения, 44 объекта образования. По словам главы региона, проекты реализуются в полном объеме без отставаний.