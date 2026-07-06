В Челябинской области включали сирены в связи с пролетом БПЛА

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Челябинской области наблюдали пролет БПЛА, в связи с этим включали сирены систем оповещения, сообщило Министерство общественной безопасности региона.

"На территории ряда муниципалитетов Челябинской области визуально наблюдался пролет БПЛА. В связи с реальной угрозой была включена система оповещения и прозвучал сигнал "Внимание всем!" для оперативного информирования граждан о потенциальной угрозе", - говорится в сообщении.

Чиновники призывают земляков сохранять спокойствие и не поддаваться панике, а также напоминают о запрете публиковать в интернете фотографии, видеозаписи и иную информацию о беспилотниках, местах их падения, работе ПВО, маршрутах полета, последствиях ударов, расположении спецслужб, техники и спасательных подразделений.

Утром в регионе ввели режим угрозы БПЛА, аэропорту Челябинска запретили принимать и выпускать самолеты.

Также режим беспилотной опасности введен в Свердловской, Тюменской, Курганской областях и ХМАО.