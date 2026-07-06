"Росатом" направил запрос властям Венгрии на обсуждение параметров АЭС "Пакш-2"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - "Росатом" готов к уточнению параметров проекта АЭС "Пакш-2" и направил запрос властям Венгрии на соответствующую встречу, сообщил журналистам в кулуарах "Иннопрома" гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы слышим интерес новых венгерских властей к уточнению параметров стройки. Мы готовы к этим уточнениям. Я направил официальный запрос в уполномоченный орган, пока это МИД, - сказал он. - Мы ждем встречи, официального сигнала с контактами на всех уровнях - и на уровне министров, и на уровне премьер-министров. Соответствующий запрос наша сторона направила".

По словам Лихачева, "Росатом" настроен реализовать проект в достигнутых ранее договоренностях, работы на площадке идут полным ходом.

"У нас профинансирован весь этот год, мы понимаем его и с точки зрения технологической, и финансовой. Работы сейчас на стройке идут полным ходом", - заявил топ-менеджер.

Парламент Венгрии в 2009 году одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, за счет возведения еще двух энергоблоков. Стоимость проекта тогда оценивалась в 12,5 млрд евро. Церемония заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" состоялась в феврале 2026 года.

"Росатом" готов ответить на любые вопросы Венгрии о проекте АЭС "Пакш-2", в том числе в отношении его стоимости, говорил ранее Лихачев, комментируя итоги парламентских выборов в этой стране. "Глава победившей партии (Петер Мадьяр - ИФ) уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немного критически в части цены. Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта", - говорил Лихачев.

В мае Лихачев сообщал, что "Росатом" рассчитывает на ускорение работ на АЭС "Пакш-2". "Очень надеемся, что вместе с правительством (Венгрии - ИФ) перезагрузим проект в части ускорения. В силу разных причин двигались не так быстро, как хотелось бы", - говорил он.