Вертолет МЧС вылетел на поиски пропавшей на Колыме тургруппы

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Группа спасателей на вертолете вылетела на поиски пятерых пропавших в Магаданской области туристов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону во вторник.

"Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационного спасательного центра МЧС России со специалистами вылетел на поиски туристической группы", - говорится в сообщении.

Вертолет вылетел из магаданского аэропорта Сокол, уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, зарегистрированная тургруппа из пяти жителей Магадана со 2 июля сплавлялась по реке Армань в Ольском округе. Туристы должны были завершить маршрут в понедельник, однако к месту назначения не прибыли. Последний раз группа выходила на связь 3 июля. В понедельник начались поиски людей.

Спасатели обследовали 52 километра береговой полосы реки Армань, осматривают акваторию в районе поселка Мадаун. Также организовано дежурство у контрольной точки завершения маршрута туристической группы.

В наземной группировке на месте работают 11 человек, задействовано семь единиц техники.