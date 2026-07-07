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Напавший на инспектора безопасности с ножом пассажир метро получил 8 лет

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы приговорил к восьми годам строгого режима пассажира, который в августе 2025 год напал с ножом на инспектора транспортной безопасности на станции "ЦСКА" Большой кольцевой линии метро, сообщил городской Департамент транспорта.

Суд установил, что пассажир был нетрезв. Он нанес инспектору, который находился при исполнении служебных обязанностей, несколько ножевых ранений. Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь.

Подсудимый также был приговорен к штрафу, ограничению свободы после освобождения из колонии. Суд также обязал его выплатить пострадавшему 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.

ЦСКА Савеловский суд Москва Дептранс
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