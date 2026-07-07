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Аппарат омбудсмена и Минобороны РФ в июне установили судьбу 91 военнослужащего

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в июне ее аппарат совместно с Минобороны России установил судьбу 91 военнослужащего.

"Совместно с Минобороны России удалось установить судьбу 91 военнослужащего, по 342 обращениям удалось добиться положительных решений от госорганов по медицине, социальным выплатам и оформлению документам", - говорится в канале Лантратовой в мессенджере Max.

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По словам омбудсмена, подвели итоги совместной работы с Минобороны России за июнь по розыску пропавших без вести, обмену и поддержке семей участников СВО.

Аппарат Лантратовой принял более 9,5 тыс. обращений по теме СВО.

Совместно с Минобороны России, со спецслужбами и ФСИН организовано три успешных обмена - на родину вернулись 550 российских военнослужащих. Обмен мирных жителей "5 на 5" воссоединил три семьи. Обмен "7 на 7" позволил вернуть домой всех жителей Курской области.

На сопровождении аппарата омбудсмена находятся 34 тыс. семей участников СВО. "Работаем над расширением патронажа и психологической поддержки", - отметила Лантратова.

Яна Лантратова Минобороны РФ
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