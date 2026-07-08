Суд принял решение о сносе незаконно построенного отеля в Плесе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Ивановской области Приволжский суд признал незаконным и подлежащим сносу отель, построенный на территории государственного музея-заповедника в Плесе, сообщила Генпрокуратура.

Ранее прокуратура проверила законность использования земельных участков на территории "исторического поселения федерального значения город Плес". После проверки ведомство подало в суд иск "о признании недействительным договора аренды земельного участка, истребовании его из незаконного владения в пользу муниципалитета и сносе постройки".

По данным Генпрокуратуры, в 2011 году одна из местных компаний арендовала земельный участок площадью более 14 тыс. кв. м для строительства дачного отеля. Далее участок неоднократно делился, один - площадью 1 545 кв. м передан в аренду физлицу для постройки дачного отеля.

Однако строительство дачных отелей на территории Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника запрещено, подчеркнули в надзорном ведомстве.

"Кроме того, несмотря на указанные ограничения, участки передавались под коммерческую застройку", - пояснили в Генпрокуратуре.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме.