Минтранс назвал контролируемой ситуацию с топливом в гражданской авиации

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с топливом в гражданской авиации РФ остается контролируемой, сообщил министр транспорта Андрей Никитин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"В гражданской авиации - контролируемая ситуация, несмотря на снижение привычного запаса топлива. Спрос на перевозки стабильный, в течение пяти месяцев 2026 года загрузка пассажирских кресел держится на уровне почти 90%", - сказал Никитин.е

Общий пассажиропоток авиакомпаний РФ в мае сократился на 5% относительно того же месяца прошлого года, составив 8,7 млн человек, сообщалось ранее со ссылкой на материалы Росстата. За пять месяцев показатель снизился на 2%, до 39,5 млн пассажиров. Пассажирооборот в мае стал меньше на 2,3%, за январь-май - вырос на 1%.

Правительство РФ с 1 июня ввело временный запрет на экспорт авиакеросина. Ограничения будут действовать пять месяцев - до 30 ноября. Цель принятого решения - "обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", отмечали в пресс-службе кабмина.

Дефицит авиакеросина в России в настоящее время отсутствует, комментировал ранее Никитин.