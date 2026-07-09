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В Магаданской области восстановили электроснабжение

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Магаданском энергоузле и городских округах Магаданской области восстановили энергоснабжение после аварии, сообщило ПАО "Магаданэнерго".

"Подача электроэнергии потребителям возобновлена. В Магадане продолжаются локальные работы по устранению последствий отключения в распределительных сетях, завершение которых ожидается в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Ранее 9 июля произошло отключение электроэнергии, которое привело к обесточиванию ряда ключевых объектов электросетевой инфраструктуры, включая линии электропередачи 220 кВ Колымской ГЭС - Усть-Омчуг и Оротукан-Палатка на участке Талая-Палатка. Без электроснабжения остались Магадан, а также Тенькинский, Хасынский и Ольский муниципальные округа.

Восстановление энергоснабжения проходило поэтапно: сначала были подключены потребители поселков Палатка и Сокол, затем в Магадане - подстанция "Центральная", после чего было восстановлена подача электроэнергии в Магадан и Ольский округ.

Горячая вода жителям Магадана поступит в ближайшее время, после выхода теплоносителя на установленные параметры.

Специалисты устанавливают причины сбоя, который привел к отключению.

Магадан Магаданская область ПАО "Магаданэнерго"
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