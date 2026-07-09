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На телах погибших в Туве девочек признаков насилия не обнаружено

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В СКР подтвердили, что в Туве нашли погибшими обеих 12-летних девочек, которые 1 июля вышли из дома в Кызыле и пропали. Оба тела нашли в реке, признаков насильственной смерти на них не обнаружено.

"Сегодня примерно в 70 км от города Кызыла, вблизи села Сукпак, в воде реки Енисей было обнаружено тело одной из пропавших девочек. Тело второго ребенка обнаружено в реке Енисей в районе села Ийи-Тал", - сказано в сообщении.

На местах работают следователи и криминалисты. При осмотре тел погибших с участием судебно-медицинского эксперта признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти несовершеннолетних, не обнаружено, отметил СК. Для установления точной причины смерти назначаются судебно-медицинские экспертизы.

Школьницы ушли из дома 1 июля вечером, и с тех пор их не видели. У дамбы на Енисее обнаружили их мобильные телефоны и обувь одной из девочек. Только 9 июля в СК сообщили, что, предположительно, найдены их тела.

Енисей Кызыл СКР Тува
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