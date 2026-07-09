Арестован обвиняемый в подготовке покушения на военного с помощью дрона

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Арестован россиянин, задержанный в Краснодаре по делу о подготовке покушения с помощью дрона на высокопоставленного офицера Минобороны в Москве, сообщили "Интерфаксу" в УФСБ по Краснодарскому краю.

"Задержанный заключен под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Ранее ФСБ сообщила, что в Краснодаре задержан россиянин 1978 года рождения, который по заданию Службы безопасности Украины планировал совершить в Москве террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России с применением дрона, оборудованного самодельным взрывным устройством ударного действия с поражающими элементами. Ему вменили покушение на теракт (ч.1 ст.30, п."в" ч.3 ст.205 УК).