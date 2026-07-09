Поиск

Опрашиваемые ТПП предприниматели больше не жалуются на коррупцию при налоговых проверках

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Проводимый Торгово-промышленной палатой России ежегодный бизнес-опрос позволяет определить наиболее уязвимые сферы с точки зрения коррупции, в этом списке теперь отсутствуют стоявшие когда-то на первом месте налоговые проверки, сообщил глава палаты Сергей Катырин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

В опросе ТПП "Бизнес-барометр коррупции" участвуют порядка 40 тысяч представителей бизнеса, его результаты направляются во все органы власти, сообщил глава ТПП.

"Это очень серьезный и важный опрос, который дает возможность посмотреть, в каких направлениях, в каких областях, где на данном этапе наибольшие коррупционные возможности есть и где больше всего коррупции", - сказал Катырин.

Он отметил, что в разные периоды на первое место ставились разные сферы, в том числе налоговые проверки.

"Про Налоговую, кстати говоря, теперь вообще в опросах никто не упоминает, она теперь так работает, что про нее мало кто вспоминает в этой части. Когда-то у нас была проблема вывоза мусора по твердым бытовым отходам. Тема, которую тоже достаточно быстро разрешили", - сказал глава палаты.

Он подчеркнул, что опрос - это возможность увидеть мнение бизнеса о том, где больше используются коррупционные схемы и где больше всего бизнес страдает от них.

"Мы этим проектом занимаемся много лет и будем продолжать его дальше", - заверил он.

ТПП Сергей Катырин Владимир Путин ФНС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд Москвы заочно приговорил правозащитника Льва Пономарева к 5,5 годам колонии

Власти Севастополя решили не проводить следующую смену в детских лагерях

В РФ создадут словник на базе лексики школьных учебников для 10-11-х классов

Юникредит банк прекратит перевыпуск дебетовых карт и обслуживание неактивных карт

Мобильные огневые группы размещают на предприятиях Кузбасса

Запорожская и Херсонская области остались без света из-за повреждения ключевого энергообъекта

В госстандарты высшего образования включат дисциплину "Русский язык как государственный"

 В госстандарты высшего образования включат дисциплину "Русский язык как государственный"

Путин поручил проанализировать нормы использования государственного языка в рекламе и публичной информации

Песков сказал, что заявление Трампа о возможности закрытия неба над Украиной нужно осмыслить

 Песков сказал, что заявление Трампа о возможности закрытия неба над Украиной нужно осмыслить

В Кремле назвали ошибочной логику, по которой эскалация приведет к урегулированию на Украине
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2994 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10418 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов