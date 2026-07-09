Опрашиваемые ТПП предприниматели больше не жалуются на коррупцию при налоговых проверках

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Проводимый Торгово-промышленной палатой России ежегодный бизнес-опрос позволяет определить наиболее уязвимые сферы с точки зрения коррупции, в этом списке теперь отсутствуют стоявшие когда-то на первом месте налоговые проверки, сообщил глава палаты Сергей Катырин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

В опросе ТПП "Бизнес-барометр коррупции" участвуют порядка 40 тысяч представителей бизнеса, его результаты направляются во все органы власти, сообщил глава ТПП.

"Это очень серьезный и важный опрос, который дает возможность посмотреть, в каких направлениях, в каких областях, где на данном этапе наибольшие коррупционные возможности есть и где больше всего коррупции", - сказал Катырин.

Он отметил, что в разные периоды на первое место ставились разные сферы, в том числе налоговые проверки.

"Про Налоговую, кстати говоря, теперь вообще в опросах никто не упоминает, она теперь так работает, что про нее мало кто вспоминает в этой части. Когда-то у нас была проблема вывоза мусора по твердым бытовым отходам. Тема, которую тоже достаточно быстро разрешили", - сказал глава палаты.

Он подчеркнул, что опрос - это возможность увидеть мнение бизнеса о том, где больше используются коррупционные схемы и где больше всего бизнес страдает от них.

"Мы этим проектом занимаемся много лет и будем продолжать его дальше", - заверил он.