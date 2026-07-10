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Топливо в Севастополе будет в свободной продаже на семи АЗС в пятницу

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива в Севастополе в пятницу будет вестись на семи автозаправочных станциях (АЗС) сети "Атан", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"С 10:00 на семи заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марок Аи-95 Ultra и ДТ Ultra", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По прежнему действует ограничение в объеме 20 литров на одну машину, продажа в канистры запрещена.

В пятницу в городе также отпуск топлива ведется по QR-кодам, на отдельных заправках некоторые виды бензина и дизеля продаются свободно с увеличенным лимитом до 40 литров на человека.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

Михаил Развожаев Севастополь
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