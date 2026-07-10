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Четыре жителя Херсонской области пострадали в результате атак ВСУ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Четыре человека получили ранения в Херсонской области за сутки в результате атак со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в пятницу.

"С 9 по 10 июля из-за варварских атак киевского режима пострадали четыре мирных жителя Херсонской области", - написал Сальдо в своем канале в Max.

По его словам, в результате ударов дрона ранена женщина в Гладковке, мужчина в Раденске и мужчина в Великой Кардашинке. Также украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в Нижних Серогозах, пострадал мужчина.

Кроме того, без электроэнергии продолжают оставаться 426 населенных пунктов во всех округах Херсонской области. О нарушении электроснабжения в Херсонской и Запорожской областях в четверг вечером сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, причиной стала атака на ключевые энергообъекты.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июля 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Сальдо Херсонская область Запорожская область
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