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В РФ сообщили о наступлении к западу от Красного Лимана, зачистке и разминировании города

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российские подразделения уничтожили за неделю в районе Красного Лимана более 110 украинских военнослужащих и развивают наступление к западу от города, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"На прошедшей неделе в населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики подразделения закрепления 25-й армии вели разминирование территории, социально значимых объектов", - говорится в сообщении министерства.

В РоссииМинобороны РФ заявило, что в Красном Лимане завершается уничтожение групп ВСУЧитать подробнее

По его данным, в течение недели в городе велось уничтожение остатков ВСУ.

"Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии развивали наступление в западном от города направлении", - сказано в сообщении министерства.

"За неделю в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожено более 110 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники и 31 наземный роботизированный комплекс", - заявило министерство.

Минобороны РФ Красный Лиман ВСУ
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