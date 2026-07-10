"Росатом" просит у МАГАТЭ содействие в освещении эскалации угроз для жителей Энергодара

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация просит у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) содействия в освещении угроз ВСУ "сделать жизнь в Энергодаре просто невыносимой".

"Первая и главная цель, которую мы ставили перед собой на этих переговорах, это просить МАГАТЭ, предложить МАГАТЭ, всяческое содействие в освещении этой проблемы, резкой эскалации угроз, связанных с Энергодаром, с его жителями, с социальной инфраструктурой", - сказал он журналистам после межведомственных консультаций с делегацией агентства в Калининграде.

"Очевидно, что поставлена задача перед ВСУ сделать жизнь в Энергодаре просто невыносимой", - добавил он.

По его словам, на консультациях отмечалось, что в официальных докладах МАГАТЭ не в полной мере "отражается объективное положение дел, в первую очередь с точки зрения угроз Запорожской атомной электростанции".

Как сообщал "Росатом", также на встрече Лихачев снова призвал МАГАТЭ дать оценку непрекращающимся атакам ВСУ на Запорожскую АЭС и Энергодар.