Поиск

"Росатом" просит у МАГАТЭ содействие в освещении эскалации угроз для жителей Энергодара

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация просит у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) содействия в освещении угроз ВСУ "сделать жизнь в Энергодаре просто невыносимой".

"Первая и главная цель, которую мы ставили перед собой на этих переговорах, это просить МАГАТЭ, предложить МАГАТЭ, всяческое содействие в освещении этой проблемы, резкой эскалации угроз, связанных с Энергодаром, с его жителями, с социальной инфраструктурой", - сказал он журналистам после межведомственных консультаций с делегацией агентства в Калининграде.

"Очевидно, что поставлена задача перед ВСУ сделать жизнь в Энергодаре просто невыносимой", - добавил он.

По его словам, на консультациях отмечалось, что в официальных докладах МАГАТЭ не в полной мере "отражается объективное положение дел, в первую очередь с точки зрения угроз Запорожской атомной электростанции".

Как сообщал "Росатом", также на встрече Лихачев снова призвал МАГАТЭ дать оценку непрекращающимся атакам ВСУ на Запорожскую АЭС и Энергодар.

Алексей Лихачев МАГАТЭ Росатом Запорожская АЭС Энергодар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Дагестане завершилось обследование домов, пострадавших от весеннего паводка

 В Дагестане завершилось обследование домов, пострадавших от весеннего паводка

Пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов после атаки БПЛА в Ростовской области локализован

Омбудсмен заявила, что четверть ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре РФ приходится на Херсонскую область

Новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО вступят в силу 11 июля

 Новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО вступят в силу 11 июля

В Брюсселе продолжают обсуждать возможность запретить въезд в ЕС участникам СВО

В Кировской области АЗС переходят на продажу бензина по номерам машин

 В Кировской области АЗС переходят на продажу бензина по номерам машин

В Анапе уже 83 пляжа получили разрешение на открытие

"Татнефть" сообщила, что держит цены на АЗС, но франчайзи исходят из конъюнктуры

 "Татнефть" сообщила, что держит цены на АЗС, но франчайзи исходят из конъюнктуры

Средства ПВО за неделю сбили свыше 4,9 тыс. беспилотников ВСУ

Из РФ в июне выдворили 14,6 тысячи незаконных мигрантов

 Из РФ в июне выдворили 14,6 тысячи незаконных мигрантов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10441 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3007 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов