Ульянов считает, что по ситуации вокруг Энергодара найдено понимание со стороны МАГАТЭ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что на прошедших переговорах России и МАГАТЭ удалось найти общий язык, появилась надежда на улучшение ситуации в Энергодаре.

"У нас были обоснованные претензии к тому, как медленно МАГАТЭ реагировало на происшествия в Энергодаре, особенно с конца апреля. У меня сложилось впечатление, что сегодня мы нашли общий язык, общее понимание. Это хорошо. То есть есть надежда на то, что ситуация улучшится", - сказал Ульянов журналистам в пятницу.

Межведомственные консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС прошли в Калининграде ранее в пятницу. Главной их темой стал вопрос обеспечения безопасности ЗАЭС.



