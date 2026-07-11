Три человека ранены из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Два мужчины и женщина пострадали в результате атак украинских БПЛА в Белгородской области, сообщает оперативный штаб региона в субботу.

"В поселке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома. Мужчина получил слепые осколочные ранения живота и спины. (...) В районе хутора Первомайский Волоконовского округа дрон нанес удар по служебному микроавтобусу. Двоих пострадавших бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ", - говорится в сообщении, опубликованном в канале штаба в Max.

Помимо этого, атакам подверглись объекты инфраструктуры в селе Илек-Кошары Ракитянского округа, поселке Октябрьский Белгородского округа.

"В городе Грайворон в результате детонации дрона загорелась кровля многоквартирного дома по всей площади", - говорится в сообщении.

Кроме того, дронами были атакованы населенные пункты в Краснояружском, Шебекинском, Грайворонском округах, городе Шебекино. Были повреждены автомобили, частные дома, линия электропередачи, добавили в оперштабе.