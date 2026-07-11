Поиск

Три человека ранены из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Два мужчины и женщина пострадали в результате атак украинских БПЛА в Белгородской области, сообщает оперативный штаб региона в субботу.

"В поселке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома. Мужчина получил слепые осколочные ранения живота и спины. (...) В районе хутора Первомайский Волоконовского округа дрон нанес удар по служебному микроавтобусу. Двоих пострадавших бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ", - говорится в сообщении, опубликованном в канале штаба в Max.

Помимо этого, атакам подверглись объекты инфраструктуры в селе Илек-Кошары Ракитянского округа, поселке Октябрьский Белгородского округа.

"В городе Грайворон в результате детонации дрона загорелась кровля многоквартирного дома по всей площади", - говорится в сообщении.

Кроме того, дронами были атакованы населенные пункты в Краснояружском, Шебекинском, Грайворонском округах, городе Шебекино. Были повреждены автомобили, частные дома, линия электропередачи, добавили в оперштабе.

Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Памфилова сообщила, что партии стали лучше готовиться к выборам в Госдуму

 Памфилова сообщила, что партии стали лучше готовиться к выборам в Госдуму

Движение на КрасЖД после схода вагонов с углем восстановлено в Красноярском крае

Продажа топлива открылась в Крыму на 99 АЗС

 Продажа топлива открылась в Крыму на 99 АЗС

Пожар на объектах хранения нефтепродуктов после атаки БПЛА в Ростовской области ликвидирован

Пожар на нефтебазе в Твери полностью потушен

Топливо в Севастополе в субботу будет в свободной продаже на девяти АЗС

 Топливо в Севастополе в субботу будет в свободной продаже на девяти АЗС

Четыре судна подверглись атаке в Таганрогском заливе, один человек погиб

Российские войска за сутки улучшили позиции на нескольких направлениях

 Российские войска за сутки улучшили позиции на нескольких направлениях

15 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов в Красноярском крае
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3026 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10459 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов