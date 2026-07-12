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Энергоснабжение восстановили в более чем 900 населенных пунктах Тверской области

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки восстановлено электроснабжение более 900 населенных пунктов Тверской области, ранее нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

Как он написал в мессенджере Мах в воскресенье, введены в работу 136 воздушных линий электропередачи.

Королев отметил, что организована работа 200 бригад специалистов ПАО "Россети" и АО "Тверьгорэлектро". Работы ведутся в круглосуточном режиме, невзирая на сложные погодные условия.

По словам врио губернатора, самая сложная обстановка в сейчас в Калининском, Вышневолоцком, Удомельском, Фировском, Спировском, Осташковском, Лихославльском, Конаковском округах.

Специалисты работают и дойдут до каждого потребителя, мобилизовано достаточное для этого количество сил и средств, подчеркнул Королев.

По данным пресс-службы "Россети Центр", в "Тверьэнерго" продолжает работу оперативный штаб, осуществляется непрерывный мониторинг метеоусловий и оперативной обстановки.

"Специалисты обследуют десятки километров линий электропередачи (ЛЭП) для определения мест повреждений, убирают с ЛЭП поваленные из-за пределов охранных зон деревья, восстанавливают работу оборудования", - говорится в сообщении.

По территории Тверской области прошел атмосферный фронт, который принес сильные ливни, грозу, местами град. Усиление ветра до 25 м/с привело к падению деревьев и веток на линии электропередачи, обрывам проводов. Вторая волна мощного урагана прошла днем 11 июля.

Тверская область Виталий Королев Тверьэнерго Россети
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