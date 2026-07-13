Уголовное дело экс-бенефициаров "Промсвязьбанка" Ананьевых направлено в суд

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело бывших председателя совета директоров и председателя правления ПАО "Промсвязьбанк" Алексея и Дмитрия Ананьевых, обвиняемых в хищении у банка более 39 млрд рублей.

"Уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимых, находящихся в розыске", - сообщили в прокуратуре Москвы в понедельник.

По данным надзорного ведомства, с 2012 по 2017 год обвиняемые вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя организованной группой, используя фактический контроль над ПАО "Промсвязьбанк", злоупотребляя доверием сотрудников банка и предоставленными им полномочиями по управлению кредитной политикой и деятельностью кредитного комитета, организовали систематическое хищение денежных средств в особо крупном размер. Обвиняемые выдавали заведомо невозвратные кредиты, открывали кредитные линии, аккредитивы, а также заключали договора уступки прав требований с подконтрольными российскими и иностранными компаниями-нерезидентами.

После одобрения кредитов денежные средства перечислялись на счета подконтрольных офшорных компаний, в том числе через филиал "Промсвязьбанк-Кипр", после чего использовались для вывода активов банка, финансирования связанных структур, погашения ранее выданных проблемных кредитов, приобретения активов, а также искусственного улучшения финансовых нормативов банка.

"Для сокрытия фактического характера операций участники группы осуществляли пролонгацию задолженности, частичную уплату процентов, переуступку прав требований и оформление фиктивных обеспечительных сделок через номинальных лиц и подконтрольные организации. В результате банку причинен имущественный ущерб на сумму более 39,4 млрд рублей, которые соучастники похитили и распорядились ими по собственному усмотрению", - сообщили в столичной прокуратуре.

Ранее в СКР заявили о завершении расследования данного дела, по которому проходит еще 29 фигурантов.

По данным ведомства, братья Ананьевы, имеющие гражданство Республики Кипр, объявлены в международный розыск и заочно арестованы в РФ.

В рамках расследования наложен арест на имущество обвиняемых в виде земельных участков, объектов недвижимости и денежных средств, в том числе находящихся на счетах в иностранных банках, на сумму 97 млрд рублей.