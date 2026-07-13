В Грайвороне в результате атаки FPV-дронов пострадал пожарный

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратился сотрудник МЧС, который пострадал в результате атак FPV-дронов в Грайвороне, сообщил оперштаб Белгородской области.

У пожарного диагностировали акубаротравму, лечиться он будет амбулаторно.



В Белгородском округе в селе Красный Октябрь FPV-дрон взорвался на предприятии, повреждени получил фасад одного помещения и грузовая машина.



В Шебекине дрон сдетонировал рядом с автомобилем и нанес ему повреждения.



В поселке Ракитное дрон атаковал грузовой автомобиль — повреждена кабина. Второй FPV-дрон взорвался возле частного дома — повреждено остекление.



В Грайворон при атаке дрона выбиты окна, посечены крыша, фасад и входная группа частного дома.

