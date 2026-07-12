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Один человек погиб и трое пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб и трое получили ранения в результате очередных ударов ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в воскресенье.

"В районе села Репяховка Краснояружского округа автомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве. От полученных травм мужчина скончался на месте. (...) Второго пострадавшего, находившегося в машине, в тяжёлом состоянии доставили в Краснояружскую ЦРБ. У мужчины диагностированы открытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения различных частей тела", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, после оказания помощи пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу.

В селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон атаковал велосипедиста. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и живота бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 Белгорода.

Еще один пострадавший в городе Валуйки. От атаки беспилотника мужчина получил открытый перелом бедра и ампутацию двух пальцев руки. В тяжелом состоянии бригадой "скорой" пострадавший доставлен в Валуйскую ЦРБ.

Белгородская область
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