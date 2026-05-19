Временный управляющий заводами Rockwool в России вложит в их развитие более 10 млрд рублей

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - АО "Развитие строительных активов", которому передано во временное управление ООО "Роквул"(российская "дочка" датского производителя изоляционных материалов Rockwool A/S), в течение двух лет планирует инвестировать более 10 млрд рублей в развитие четырех производственных предприятий в России, сообщил гендиректор АО Тимур Амиров.

"Инвестпрограмма рассчитана на все четыре завода. В том числе на выход в новые ниши, запуск отдела R&D, в рамках которого мы будем разрабатывать новые продукты. В объеме инвестиций также учтено возобновление производства, сертификация всей линейки морской изоляции", - сказал он журналистам.

Также часть средств будет направлена на строительство нового производственного корпуса завода компании в Выборге (Ленинградская область). По словам Амирова, компания к концу 2027 года планирует наладить на этом заводе выпуск "необходимых в судостроении конструкций".

"Мы ведем переговоры, в скором будущем вступим в партнерство с госкорпорацией по производству возводимых модульных зданий. Мы видим в этом направлении большой потенциал. Также это будет для нас диверсификацией бизнеса. (...) Сейчас активно развивается Арктика, Северный морской путь, там видим широкое применение продукции, в том числе для судостроения, нефтешельфовых добывающих станций и так далее", - добавил он.

В январе 2026 года российская "дочка" Rockwool - ООО "Роквул" - была передана во временное управление АО "Развитие строительных активов". Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 31 декабря 2025 года.

Той же компании передана в управление 68%-я доля Rockwool в ООО "Роквул-Волга" (Елабуга, оставшиеся 32% - у ООО "Роквул").

Как сообщает сайт ООО "Роквул", эта компания управляет заводом в подмосковной Балашихе, который был запущен в 1999 году. По данным ЕГРЮЛ, ООО "Роквул" также на 100% принадлежат заводы в Выборге (ООО "Роквул-Север") и Троицке (ООО "Роквул-Урал").

Rockwool планирует деконсолидировать четыре российских производственных предприятия, контроль над которыми он утратил, и списать их чистую стоимость (собственный капитал). На 31 декабря общий размер их собственного капитала составлял 469 млн евро. За весь 2025 год российский бизнес компании получил выручку в размере 261 млн евро, EBIT - 78 млн евро.

Датская компания вышла на российский рынок в 1995 году.