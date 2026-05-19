Поиск

Временный управляющий заводами Rockwool в России вложит в их развитие более 10 млрд рублей

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - АО "Развитие строительных активов", которому передано во временное управление ООО "Роквул"(российская "дочка" датского производителя изоляционных материалов Rockwool A/S), в течение двух лет планирует инвестировать более 10 млрд рублей в развитие четырех производственных предприятий в России, сообщил гендиректор АО Тимур Амиров.

"Инвестпрограмма рассчитана на все четыре завода. В том числе на выход в новые ниши, запуск отдела R&D, в рамках которого мы будем разрабатывать новые продукты. В объеме инвестиций также учтено возобновление производства, сертификация всей линейки морской изоляции", - сказал он журналистам.

Также часть средств будет направлена на строительство нового производственного корпуса завода компании в Выборге (Ленинградская область). По словам Амирова, компания к концу 2027 года планирует наладить на этом заводе выпуск "необходимых в судостроении конструкций".

"Мы ведем переговоры, в скором будущем вступим в партнерство с госкорпорацией по производству возводимых модульных зданий. Мы видим в этом направлении большой потенциал. Также это будет для нас диверсификацией бизнеса. (...) Сейчас активно развивается Арктика, Северный морской путь, там видим широкое применение продукции, в том числе для судостроения, нефтешельфовых добывающих станций и так далее", - добавил он.

В январе 2026 года российская "дочка" Rockwool - ООО "Роквул" - была передана во временное управление АО "Развитие строительных активов". Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 31 декабря 2025 года.

Той же компании передана в управление 68%-я доля Rockwool в ООО "Роквул-Волга" (Елабуга, оставшиеся 32% - у ООО "Роквул").

Как сообщает сайт ООО "Роквул", эта компания управляет заводом в подмосковной Балашихе, который был запущен в 1999 году. По данным ЕГРЮЛ, ООО "Роквул" также на 100% принадлежат заводы в Выборге (ООО "Роквул-Север") и Троицке (ООО "Роквул-Урал").

Rockwool планирует деконсолидировать четыре российских производственных предприятия, контроль над которыми он утратил, и списать их чистую стоимость (собственный капитал). На 31 декабря общий размер их собственного капитала составлял 469 млн евро. За весь 2025 год российский бизнес компании получил выручку в размере 261 млн евро, EBIT - 78 млн евро.

Датская компания вышла на российский рынок в 1995 году.

Владимир Путин Троицк Выборг Rockwool Тимур Амиров ООО "Роквул"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк отметил сохранение тренда на переход к расчетам наличными

Инфляционные ожидания населения РФ в мае чуть выросли к уровню июня-июля 2025 года

 Инфляционные ожидания населения РФ в мае чуть выросли к уровню июня-июля 2025 года

Минфин РФ не получал от UniCredit заявки на сделку по разделению российских активов

Думе предложили изменить механизм контроля за зарубежными инвестициями российских банков

Нерезиденты открыли несколько счетов типа "Ин" в РФ

Суд принял решение списать долг УК ЮГК перед Струковым на 17 млрд рублей

 Суд принял решение списать долг УК ЮГК перед Струковым на 17 млрд рублей

Росавиация обсудит с руководством AZUR air снятие ограничений сертификата

 Росавиация обсудит с руководством AZUR air снятие ограничений сертификата

Юань упал ниже 10,5 руб. впервые с 8 февраля 2023 года

 Юань упал ниже 10,5 руб. впервые с 8 февраля 2023 года

Новак предложил отраслям закрывать кадровый дефицит за счет роста производительности труда

 Новак предложил отраслям закрывать кадровый дефицит за счет роста производительности труда

Brent подешевела до $109,78 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9486 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2243 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов